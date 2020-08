Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Angebrannte Milch in einem Seniorenzentrum führt zu Feuerwehreinsatz (30.08.2020)

VS-Villingen (ots)

Angebrannte Milch und ein dabei ausgelöster Rauchmelder haben am Sonntagmorgen, kurz vor 09 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in einem Seniorenzentrum in der Konrad-Adenauer-Straße geführt. Die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückte Feuerwehr Villingen stellte schnell fest, dass kein Brand vorlag. Personen kamen nicht zu Schaden und die Wehrmänner konnten das Seniorenzentrum nach dem Scharfstellen der Brandmeldeanlage wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell