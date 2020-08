Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/Stetten) - Einbruch in Gaststätte

Zimmern ob Rottweil/Stetten (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit von 00.20 Uhr bis 15.00 Uhr an der rückwärtigen Gebäudeseite einer Gaststätte in der Lackendorfer Straße gewaltsam ein Kellerfenster geöffnet. Da der Keller jedoch keine Verbindung zur Gaststätte besitzt wurde daraufhin versucht, ein weiteres Fenster zum Gastraum zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Möglicher Weise wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört. Wem zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wir gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-410 in Verbindung zu setzen (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell