Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Messereinsatz nach Disput im Fahrstuhl

Konstanz (ots)

Konstanz - Am Samstag um 14.27 Uhr kam es zwischen einem 46-Jährigen und einem 25-Jährigen in der Theodor-Heuss-Straße zu einem Disput über die Fahrstuhlbenutzung, die in einer handgreiflichen Auseinandersetzung mündete, in deren Verlauf auch ein Messer zum Einsatz kam. Der 25-Jährige zog sich dabei mehrere nicht lebensgefährliche, teilweise oberflächliche Schnittverletzungen zu. Nach Erstversorgung durch die Polizeikräfte wurde er anschließend von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Polizeipräsidium Konstanz war mit drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell