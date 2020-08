Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Zeugen und Geschädigte nach Serie von Sachbeschädigungen gesucht

Konstanz (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am Samstagabend um 20.19 Uhr einen 28-Jährigen in Gewahrsam festnehmen, welcher zuvor mit einem spitz angeschliffenen Stein einen Sitz in einem Bus am Zähringer Platz aufgeschlitzt hatte und anschließend mit einer mitgeführten Eisenstange mindestens zwei in der Theodor-Heuss-Straße geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Der 28-Jährige stand hierbei erheblich unter Alkoholeinwirkung. Um weitere Störungen zu verhindern wurde er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Seinen Rausch konnte er dann in der Zelle des Polizeireviers ausschlafen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen männlichen Fahrzeugführer, welcher die Taten beobachtete und die Beamten auf den 28-Jährigen mit der Eisenstange hinwiesen hatte. Dieser Fahrzeugführer wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen. Eventuell weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden (AM).

