Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Kind prallt mit dem Fahrrad gegen Pkw

Sulz am Neckar (ots)

Am Freitag gegen 18.25 Uhr ereignete sich in der Mühlstraße in Sulz ein Zusammenprall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 13-jähriger Junge fuhr ohne abzubremsen vom Paul-Schmid-Weg in die Mühlstraße ein und prallte gegen einen vorbeifahrenden Audi A4. Beim Aufprall auf die Windschutzscheibe erlitt er einen Kopfplatzwunde. Er kam mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Der Radfahrer trug keinen Radhelm. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell