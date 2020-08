Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunkener Radfahrer verletzt Polizisten

Schramberg-Sulgen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.35 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Schramberg auf einen 21-jährigen Radfahrer aufmerksam, welcher den Radweg von Sulgen in Richtung Hardt befuhr. Da er kein Licht eingeschalten hatte, wurde er angehalten. Hierbei fiel er fast vom Rad und versuchte dann auch noch zu flüchten, was jedoch verhindert werden konnte. Ein durchgeführter Alcomattest ergab einen Wert von 2 Promille. Bei der anschließenden Blutprobe auf dem Polizeirevier wehrte sich der Mann erheblich, hierdurch wurde ein Beamter leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Schmid, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell