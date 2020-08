Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen

Lkrs. Rottweil) Rollerfahrer stürzt und verletzt sich (28.08.2020)

Wellendingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer kam es heute Mittag gegen 13 Uhr in der Rottweiler Straße. Ein 55-Jähriger war mit einem Piaggio-Motorroller in der Lindenstraße unterwegs und bog in die Rottweiler Straße ein, als plötzlich eine Benzinleitung platzte. Hierdurch geriet Treibstoff auf den Hinterreifen, weshalb der Roller beim Abbiegevorgang wegrutschte und der Fahrer auf die Straße stürzte. Der Mann verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Motorroller entstand nur geringer Schaden. Die Feuerwehr musste die Unfallstelle mit Bindemittel abstreuen.

