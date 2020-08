Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dingelsdorf

Lkrs. Konstanz) Wohnmobil angefahren und abgehauen (28.08.2020)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die heute zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Straße "Höhenrückweg" begangen wurde. Ein Unbekannter beschädigte ein dort abgestelltes Wohnmobil der Marke "Marco Polo" und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Beim Verursacher könnte es sich um einen Laster mit Pritschenaufbau gehandelt haben. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Wollmatingen, Telefon 07531 94299-3, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell