Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener pöbelt Gäste an (27.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zweimal auf den Plan gerufen wurde die Polizei am gestrigen Donnerstagabend durch einen Betrunkenen. Gegen 20 Uhr pöbelte ein 34-Jähriger in einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße Gäste an. Erst nach eindringlichem Zureden durch die herbeigerufene Polizei verließ der Mann das Lokal. Gegen 22 Uhr fiel der Mann erneut auf, jetzt in einer Gaststätte in der Kronenstraße. Auch hier beleidigte er wieder Gäste. Der Mann weigerte sich wieder, das Lokal zu verlassen und war mittlerweile so betrunken, dass er die Polizisten ignorierte. Sie mussten den 34-Jährigen zur Ausnüchterung in Gewahrsam zu nehmen.

