Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Verkehrsunfall an Friedhofsmauer (27.08.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag, gegen 16.30 Uhr, zwischen Altoberndorf und Epfendorf ereignet hat. Ein 77-jähriger Suzuki-Fahrer überquerte von Altoberndorf kommend die Landesstraße 424, als er die vorfahrtsberechtigte 76-jährige Opel-Fahrerin übersah. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch sich der Opel überschlug und gegen die Friedhofsmauer prallte. Hierbei verletzte sich die 76-Jährige. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden.

