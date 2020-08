Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Spielendes Kind bei Unfall verletzt (27.08.2020)

St Georgen (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Kind kam es gestern gegen 14 Uhr in der Roßbergstraße. Ein 8-jähriger Junge spielte mit Freunden verstecken und rannte hierbei, ohne zu Schauen, zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Hier wurde er vom linken Außenspiegel eines vorbeifahrenden Ford Fiesta gestreift. Die 26-jährige Fahrerin nahm zuerst an, dass sie gegen den Spiegel eines der dort geparkten Autos gefahren sei und hielt sofort an. Erst jetzt nahm sie wahr, dass ihr ein spielendes Kind gegen das Auto gerannt war. Der Bub erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

