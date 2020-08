Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein unterwegs (27.08.2020)

Blumberg (ots)

Bei einer Polizeikontrolle in der Schaffhauser Straße aufgefallen ist am gestrigen Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer aus der Schweiz. Der Mann war mit einem Honda CR-V unterwegs, als ihn die Polizisten kontrollierten. Er gab an, dass er schon seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr besitzt. Da er seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, erhoben die Beamten nach Absprache mit einem Staatsanwalt von ihm noch an der Kontrollstelle eine sogenannte Sicherheitsleistung in bar. Sein Auto musste er stehenlassen.

