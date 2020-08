Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Hoher Sachschaden durch kurze Unachtsamkeit (27.08.2020)

Radolfzell / Landkreis Konstanz (ots)

Nur ein paar Sekunden der Ablenkung haben gereicht, dass ein 44-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen ist und dadurch einen Gesamtsachschaden von nahezu 10.000 Euro verursacht hat. Der Fahrer eines Audi-Avant fuhr am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Haselbrunnstraße in Richtung Waldhauskreisel. Durch einen Blick auf sein Radio war er kurzfristig so abgelenkt, dass er den Straßenverlauf aus den Augen verlor. Dieser kleine Moment aber genügte bereits. Der 44-Jährige geriet mit seinem Audi zu weit nach links und krachte infolgedessen mit solcher Wucht auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Bus des Typs T4, dass es diesen auf eine dahinterstehende Laterne schob. Der 44-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß keine Verletzungen. Obwohl die Fahrzeuge durch die Kollision schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, blieb die Laterne trotz des Aufpralls unbeschädigt.

