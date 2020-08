Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/Lkrs. RW) Zweite Ergänzung zur Vermisstensuche in Lauterbach - Seniorin aufgefunden (27.08.2020)

Lauterbach (ots)

Glücklich verlaufen ist die Suche nach einer 85-jährigen Frau aus Lauterbach, die seit Dienstagmorgen als vermisst gemeldet war. Die Bergwacht konnte die Seniorin gestern Abend gegen 19 Uhr im Bereich "Trombach", bei der dortigen Bergkapelle, in einem unwegsamen und stark bewachsenen Gelände auffinden. Die Frau hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt und befand sich in einer hilflosen Lage. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell