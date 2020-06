Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Gartenzaum aufgeschnitten und von Eigentümerin entdeckt

Bad Dürkheim (ots)

Am 17.06.2020 gegen 13:00 Uhr schnitt, ein bislang unbekannter Täter, den Maschendrahtzaun eines Wochenendgrundstückes in Wachenheim am Mundhardter Hof auf. Die 76-jährige Geschädigte wurde durch den Lärm auf den Täter aufmerksam. Sie sprach den Mann an und dieser verließ daraufhin das Grundstück und entfernt sich Richtung Wald. Eine unverzüglich eingeleitete Nahbereichsfahndung endete ergebnislos. Der Täter war circa 60 Jahre, relativ klein, schlank und trug beige Kleidung. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

