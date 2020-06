Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Durchfahrtskontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwochmorgen wurde in Bad Dürkheim, In den Almen, eine Durchfahrtskontrolle durchgeführt. Es konnten insgesamt 18 Fahrzeugführer kontrolliert und verwarnt werden. Eine Verwarnung wurde wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ausgesprochen. Auffällig war ein so hohes Verkehrsaufkommen, dass zeitweise nicht alle Fahrzeugführer, aufgrund laufender Kontrollmaßnahmen, einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Die Polizei Bad Dürkheim bittet alle Verkehrsteilnehmer, das ausgeschilderte Durchfahrtsverbot zu beachten.

