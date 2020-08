Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen

Landkreis Konstanz) Zeugensuche - Fahrzeug zerkratzt (27.08.2020)

Rielasingen-Worblingen / Landkreis Konstanz (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die sich am Donnerstagmittag, gegen 12.00 Uhr, im Einmündungsbereich Aachweg und Albert-Ten-Brink-Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen im Aachweg, kurz nach dem Einmündungsbereich geparkten VW-Polo quer über die linke Fahrzeugseite derart, dass ein nicht unerheblicher, bislang noch nicht genau zu beziffernder Sachschaden entstand. Personen, die zur fraglichen Zeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, in Verbindung zu setzen.

