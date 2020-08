Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung an Eingangstüren der Bäckerei am Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Unbekannte beschädigten beide Glasschiebetüren der Bäckerei (am Treppenabgang zur Unterführung) am Bahnhof Offenburg. Das Glas der Türen ist gesplittert. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten war nicht möglich. Eine Mitarbeiterin bemerkte die beschädigten Türen am 6.8.2020 gegen 04:45 Uhr und verständigte umgehend die Bundespolizei. Zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Der Tatzeitraum erstreckt sich nach derzeitigen Ermittlungen von 19:15 Uhr (05.08.20) bis 04:45 Uhr (06.08.20). Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Sachbeschädigung machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

