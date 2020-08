Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Hondingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen kommt mehrfach von der Straße ab (27.08.2020)

Blumberg (ots)

Ein besorgter Verkehrsteilnehmer rief gestern gegen 16.30 Uhr die Polizei auf der Landesstraße 185 bei Hondingen auf den Plan. Ihm war ein Lastwagen aufgefallen, der auf der Fahrt von Geisingen in Richtung Blumberg mehrfach von der Straße abkam, die Leitplanke streifte sowie Leitpfosten überfuhr. Einer Polizeistreife gelang es, den Laster bei Hondingen zu stoppen. Der 70-jährige Fahrer befand sich offensichtlich in einer medizinischen Notlage und hatte dadurch von seiner gefährlichen Fahrweise selbst nichts mitbekommen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn sofort in eine Klinik. Am Laster und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

