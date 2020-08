Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. RW) Verkehrsunfall nach Abfahrt der Autobahn (27.08.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro kam es am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, auf der Landesstraße 409 Höhe der Autobahnabfahrt Vöhringen. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Autobahn ab und wollte in Richtung Vöhringen abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 85-jährigen VW-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Vöhringen unterwegs war. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine.

