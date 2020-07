Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt, Samstag, 25.07.2020, 11:15 Uhr Alkohol-/ und Drogeneinwirkung am Steuer

Landau (ots)

Am Samstag Morgen gegen 11:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Landau einen 50-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis SÜW in der Weißenburger Straße in Landau. Der Fahrer stand nach ersten Feststellungen unter deutlicher Beeinflussung von Drogen und Alkohol. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer wird mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen müssen.

