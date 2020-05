Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tödlicher Kradunfall

Werdohl (ots)

Am frühen Abend, gegen 17 Uhr, kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 236 in Höhe Elverlingsen, bei dem ein Kradfahrer tödlich verunglückte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Lkw Fahrer die B 236 aus Altena kommend in Richtung Werdohl. Ihm kam ein Kradfahrer entgegen, der lt. Zeugenaussagen plötzlich nach links ausscherte und frontal mit dem Lkw kollidierte. Das Krad schleuderte in die Leitplanke, der tödlich verletzte Kradfahrer prallte gegen den Lkw und wurde dann in die Lenne geschleudert. Die B 236 war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt, die Spezialisten des Verkehrskommissariates erschienen zur Spurensicherung am Unfallort. Ein durch die benachrichtigte Staatsanwaltschaft hinzugezogener Sachverständiger erschien ebenfalls vor Ort. Der Lkw Fahrer und drei weitere im Lkw sitzende Personen wurden Schockverletzt und an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

