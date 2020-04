Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Lebensbaumhecke abgebrannt

Haren (ots)

Am Dienstagmittag ist es an der Eichendorffstraße zum Brand einer Lebensbaumhecke gekommen. Die etwa 20 Bäume waren gegen 13.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen und wurden dabei komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

