POL-KN: (VS-Schwenningen) Lösegeld-Trojaner sperrt Computer (26.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einem sogenannten Lösegeld-Trojaner zum Opfer gefallen ist ein 78-Jähriger in der Joseph-Haydn-Straße am Mittwochnachmittag. Beim Arbeiten am PC öffnete sich plötzlich eine unbekannte Seite mit einer ausländischen Telefonnummer, die den Rechner blockierte. Unter dem Hinweis, dass der PC nur mit einem Anruf dieser Nummer wieder freigeschaltet werden könne, rief der 78-Jährige dort an. Er wurde aufgefordert, einen dreistelligen Geldbetrag auf ein litauisches Konto zu überweisen, wodurch sein Rechner entsperrt werde. Nach Zahlung des Betrages konnte er den Computer wieder in Betrieb nehmen. Informationen und Tipps, wie man sich vor solchen finanziellen Fallen und Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet und https://www.bundespolizei-virus.de/

