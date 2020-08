Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfallflucht

Zeugensuche

Singen (ots)

Am Freitag gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Zeppelinstraße ca. 100 Meter vor dem Ortseingang Singen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr von Singen in Richtung Rielasingen und wirbelte hierbei ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil auf. Dieses Teil traf ein entgegenkommendes Fahrzeug, an diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall. Es handelt sich hierbei vermutlich um einen blauen Kleinwagen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen. Tel.: 07731/8880.

