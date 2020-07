POL-LIP: Detmold. Pedelec fährt auf Auto.

Polizei Lippe

Dienstagmittag befuhr eine 22-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Mercedes die Felix-Fechenbach-Straße in Richtung der Bielefelder Straße. Gegen 12:40 Uhr beabsichtigte sie auf den Kundenparkplatz des Edeka-Marktes abzubiegen. Da ihr in der Zufahrt ein anderer Wagen begegnete, musste die 22-Jährige den Mercedes anhalten. Das bemerkte die ihr folgende 69-jährige Fahrerin eines Pedelecs offenbar zu spät. Sie fuhr auf der abschüssigen Straße auf das Heck des Mercedes auf und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt knapp 2.000 Euro.

