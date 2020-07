Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Wahlplakat beschädigt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten ein an der Einmündung Meinberger Straße/Höntruper Straße aufgestelltes Wahlplakat. Der oder die Täter waren zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag aktiv. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens an dem zirka 1,8 m X 2,5 m großen Plakat ist nichts bekannt. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell