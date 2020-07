Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Fernseher gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 30. Juni und Dienstagmorgen in eine Wohnung in der Waldstraße ein. Sie drückten ein Fenster gewaltsam auf und stahlen aus der Wohnung zwei Flachbildfernseher im Wert von zirka 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

