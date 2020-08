Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach/Lkrs Schwarzwald-Baar) - Unaufmerksamkeit führt zu Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und vier beschädigten Fahrzeugen

Niedereschach (ots)

Zwei Verletzte und vier beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um 14.46 Uhr in der Rottweiler Straße in Niedereschach zugetragen hat. Ein 45-jähriger Mazda-Lenker befuhr die Rottweiler Straße von Horgen her kommend. Aufgrund Unaufmerksamkeit kam er nach links in den Gegenverkehr wo er zunächst mit einem 46-jährigen VW-Fahrer zusammenstieß. In der Fortfolge prallte er gegen eines in einer Parkbucht abgestellten Paketzustellerfahrzeug, welches noch gegen einen dahinter abgestellten BMW geschoben wurde. Der Unfallverursacher, welcher nicht angeschnallt war, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 46-jährige VW-Lenker zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. An den vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13.500 EUR (AM).

