Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) - Kupferrolle von Baustelle entwendet

Singen am Hohentwiel (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 08.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle des im Bau befindlichen Einkaufscenters "Cano" in der Hegaustraße aus dem Dachgeschoss eine mehr als 150 kg schwere und 80 Zentimeter breite Kupferrolle im Wert von 1000 Euro. Um auf die Baustelle zu gelangen wurde der Bauzaun ausgehängt. Aufgrund des Gewichts des Diebesgutes dürfte für den Abtransport ein Fahrzeug eingesetzt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Singen unter der Telefonnummer 07731/8880 entgegen (AM).

