Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen/Lkrs. KN) Einbruch in Scheune (21.08.2020 - 30.08.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine zwischen Orsingen und dem Schloss Langenstein gelegenen Scheune, der zwischen Freitag, 21. August 2020, gegen 15 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, gegen 18 Uhr, in der Langensteiner Straße begangen worden ist. Unbekannte drangen auf unbekannte Weise in die Scheune ein und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher und einen einfachen Rasenmäher im Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

