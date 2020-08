Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Einsicht

Bad Pyrmont (ots)

Am 02.08.2020, gegen 01:55 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Pyrmont in Aerzen-Groß Berkel einen schwarzen Pkw DaimlerChrysler mit auswärtigem Kennzeichen. Der Fahrer, ein 30jähriger Mann aus Aerzen gab an, sämtliche Ausweispapiere zu Hause vergessen zu haben. Daraufhin wurde der 28jährige Mitfahrer, der gleichzeitig der Fahrzeughalter ist, angesprochen. Dieser ist jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und reagiert sehr ungehalten auf die Kontrolle. Als der Fahrer im Streifenwagen zu seiner Wohnanschrift gefahren werden soll, gibt er plötzlich an, alle Papiere lägen in Rinteln. Daraufhin wird dem Mann eröffnet, dass er nun zu einer Identitätsfeststellung zur nächstgelegenen Polizeidienststelle gefahren wird. Auf diese Entwicklung reagiert wiederum der Fahrzeughalter sehr aggressiv und kündigt an, er würde alle Strafen des Fahrers bezahlen. Seine Reden gipfelten darin, dass er äußerte, er könne die einschreitende Beamtin auch schlagen, die Strafen würde er bezahlen. Dabei tritt er nah an die Einsatzkräfte heran und ist betont laut. Nach dem Eintreffen weiterer Funkstreifenbesatzungen werden die beiden Männer, die sich zwischenzeitlich auf Arabisch absprechen, getrennt. Der Fahrer räumt daraufhin ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und sein Pass doch in Aerzen liegt. Als die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekannt gegeben wird, lacht er die Beamten aus. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel des DaimlerChrysler sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

