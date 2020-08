Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bodenwerder (ots)

In der Zeit vom 26. - 28.07.2020, 16.00 - 10.30 Uhr, wurde ein weinroter Pkw VW mit WF(Wolfenbüttel)-Kennzeichen beschädigt.

Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz "Am Mühlentor" in Bodenwerder (in der Nähe des dortigen Kiosk) neben einem Anhänger mit einem Kanu abgestellt.

Verursacher des Verkehrsunfalls dürfte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein SUV, gewesen sein.

Zeugen setzen sich bitte mit POK Dörries, Polizeistation Bodenwerder, Tel.: 05533-97495-0, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell