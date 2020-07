POL-HM: Gefährliche Körperverletzung

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am 31.07.2020 wurde gegen 01:30 Uhr auf der Straße "Auf der schwarzen Raute" ein verletzter Mann gemeldet, der mit blutverschmiertem Gesicht und diversen Kopfplatzwunden über den Gehweg taumelte. Der alkoholisierte 50jährige Verletzte konnte zügig gefunden und zur ärztlichen Versorgung ins Bathildiskrankenhaus gefahren werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass es in einer Wohnung an der Schillerstraße zu Streitigkeiten zwischen dem Opfer und zwei 56 und 57 Jahre alten Männern gekommen war. Die Beschuldigten sollen dann mit einem Teleskopschlagstock auf den 50jährigen eingeschlagen haben. Durch Blutspritzer vor dem Haus und in der Wohnung konnte der Tatort zweifelsfrei ermittelt werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Hannover wird die Tat als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Blutproben wurden von den ebenfalls alkoholisierten Beschuldigten entnommen. Weitere Ermittlungen werden aktuell geführt.

