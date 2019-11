Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrszeichen umgefahren und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots)

Ein 91-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in der Hölderlinstraße unterwegs. Als er nach rechts in die Straße "Im Erfenbacher Tal" abbog kam er zu weit nach links und fuhr gegen einen Mast mit zwei Verkehrsschildern und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Mann aus dem Staub. Zeugen sahen jedoch den Unfall und übermittelten das Kennzeichen an die Polizei. Der 91-Jährige räumte den Unfall ein.

