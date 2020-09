Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streit zwischen Autofahrern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Autofahrer sind am Mittwochnachmittag (09.09.2020) in der Schönestraße in Streit geraten. Grund hierfür war offenbar ein vorausgegangenes Fahrmanöver gegen 11.30 Uhr in der Mercedesstraße, bei dem ein 28 Jahre alter Jeep-Fahrer und ein 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer involviert waren. Der 58-Jährige sprach den 28-Jährigen an der roten Ampel in der Schönestraße, auf Höhe der Badstraße, auf sein Verhalten an. Die beiden Fahrer befanden sich dabei als erste Fahrzeuge nebeneinander an der Haltelinie. Zwischen den Männern kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Jeep-Fahrer den Mercedes-Fahrer offenbar kurzzeitig am Weiterfahren hinderte. Zeugen des Streits werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

