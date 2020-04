Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen

Landkreis (ots)

Auch am Samstag setzte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Corona-Kontrollen fort. Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr haben die Polizeibeamten mehrere Personen des Platzes verwiesen, die sich trotz Verbots auf einem Spielplatz in Herzlake aufhielten. In Lingen mussten die Beamten gestern mehrere Personengruppen auflösen, die jeweils gemeinsam Alkohol konsumierten. Ebenfalls in Lingen hielten sich mehrere Personen auf einer Skateranlage auf und erhielten einen Platzverweis. Um 01:18 Uhr wurde in der Straße Pfarrtannen in Lingen eine Grillparty aufgelöst. Ein Treffen von vier Personen auf einem Parkplatz, die den Mindestabstand nicht einhielten, wurde von den Beamten in Nordhorn gestern gegen 23:00 Uhr beendet. Auch eine Gruppe Jugendlicher hielt sich nicht an die Kontaktbeschränkungen und den Mindestabstand. Das Treffen in einer Frerener Parkanlage musste ebenfalls von den Beamten aufgelöst werden. Gegen die derzeitige Verordnung verstießen auch drei, nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebende, junge Erwachsene, die gemeinsam in einem Pkw unterwegs waren. In allen Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

