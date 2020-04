Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Auto kommt von Fahrbahn ab

Emsbühren (ots)

Gestern um 22:35 Uhr kam es in Emsbüren auf der Straße Am Haferkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Dabei befuhr der 28-jähriger Fahrer mit drei weiteren Insassen die Straße in Richtung der Straße Listrup. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der Pkw in einer dortigen Rechtkurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt quer auf der Fahrbahn wieder zu stehen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

