Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Tödlicher Verkehrsunfall

Haren (ots)

Heute kam es gegen 17:00 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer, bei dem der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Segberg von Fehndorf in Richtung Haren. In Höhe der Kreuzung zur Süd-Nord-Straße übersieht er einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert wurde. Trotzt eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch den Notarzt und dem Rettungsdienst, erliegt der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Pkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

