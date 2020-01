Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brandstiftung/PKW in Vollbrand

Geldern-Pont (ots)

Am späten Donnerstagabend (23.01.2020) zwischen 22:30 Uhr und 23:10 Uhr setzten unbekannte Täter einen, auf einem Parkplatz an der Walbecker Straße abgestellten, BMW in Brand. Passanten, die den Brand des Fahrzeuges feststellten, informierten den Fahrzeughalter und die Feuerwehr, die das in Vollbrand stehende Fahrzeug löschen konnte. Das Fahrzeug wurde für weitere Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cp)

