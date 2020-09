Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut schwerer Betrug durch falsche Polizeibeamte

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (08.09.2020) gegenüber einer 50 Jahre alten Frau als falsche Polizeibeamte ausgegeben und so mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Die 50-Jährige erhielt über mehrere Tage hinweg immer wieder Anrufe eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der falsche Beamte gab vor, dass es in der Nähe zu einer Festnahme einer Einbrecherbande gekommen war und die angeblichen Diebe es nun auch auf die Wertsachen der 50-Jährigen abgesehen haben könnten. Zu ihrem Schutz forderte der Betrüger die Frau auf, ihre Ersparnisse einer verdeckten Ermittlerin der Polizei zu übergeben. Nachdem die 50-Jährige auf einer Bank mehrere Zehntausend Euro abgehoben hatte, übergab sie das Geld am Donnerstagmittag (10.09.2020) der Abholerin noch an der Haustür. Als sich die Frau einige Stunden später an den Notruf der Polizei wandte, flog der Schwindel auf. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

