POL-PDKL: Junge Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Desloch (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Eine 21-jährige Verkehrsteilnehmerin kommt von der Straße ab und verletzt sich dabei. Am Mittwochabend befuhr die junge Frau mit ihrem Personenkraftwagen die Kreisstraße zwischen den Ortschaften Desloch und Lauschied. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte mit ihrem Auto in den Graben. Dabei streifte sie einen Baum. Der PKW wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die junge Fahrerin ist durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Weiterhin waren die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Zeitweise musste die Kreisstraße vollgesperrt werden. |pilek-JP

