Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Angriffe auf Polizeibeamte und Ladengeschäfte in der Innenstadt - Drei weitere Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.09.2020) einen 18-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, sich an den Ausschreitungen und Plünderungen in der Stuttgarter Innenstadt (20.06./21.06.2020) beteiligt zu haben. Der Tatverdächtige soll in der Nacht eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und mutmaßlich eine Flasche nach Polizeibeamten geworfen haben. Ein Haftrichter bestätigte noch am 03.09.2020 den bereits erlassenen Haftbefehl und ordnete gegen den deutschen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Eine weitere Festnahme eines Tatverdächtigen erfolgte am vergangenen Freitag (04.09.2020). Kriminalbeamte nahmen einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Biberach an der Riß fest. Ihm wird vorgeworfen, in einem Laden geplündert und ein Polizeifahrzeug beschädigt zu haben. Der deutsche Tatverdächtige wurde noch am Tag seiner Festnahme einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Ein Polizeibeamter der Polizei Stuttgart, der privat unterwegs war, erkannte am Donnerstagabend (10.09.2020) am Hauptbahnhof einen bereits bekannten aber offenbar wohnsitzlosen 18-jährigen Tatverdächtigen wieder und nahm ihn fest. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und eine Flasche geworfen zu haben. Der deutsche Tatverdächtige wurde heute einem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

