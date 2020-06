Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Selters (Westerwald) (ots)

Am heutigen 25.06.2020 parkte ein 34-jähriger Mann seinen Pkw Audi A5 in der Zeit von 16:10 Uhr - 16:25 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße. Bei seiner Rückkehr zum Pkw stellte der Nutzer einen frischen Unfallschaden an seiner Heck-Stoßstange fest. Der Spurenlage zufolge dürfte ein anderer, unbekannter Kfz.-Nutzer beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Audi gestoßen sein und den Schaden verursacht haben ohne sich darum zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinsp. Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell