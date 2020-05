Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Skoda gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 22.30 Uhr und Dienstag 06.45 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen zu. Der Dieb machte sich an einen am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Skoda, Typ Kodiaq, heran und stahl diesen im weiteren Verlauf. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Neuwagen im Wert von rund 47.000 Euro, der mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist. An dem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen des Landkreises Schweinfurt (SW-). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich zu melden.

