Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raser-Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Mit der sofortigen Beschlagnahme seines Führerscheins endete am späten Freitagabend für den 21-jährigen Fahrer eines BMW X5 seine Fahrt auf der B 27 von Ludwigsburg nach Bietigheim-Bissingen. Er war gegen 23.30 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung der Autobahn-Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord mit 180 km/h unterwegs und verringerte seine Geschwindigkeit auch in dem auf zunächst 80 km/h und letztlich 60 km/h begrenzten Streckenabschnitt im Bereich der Anschlussstelle nicht. Im weiteren Verlauf überholte er zwei vorausfahrenden Pkw verbotswidrig rechts. Mit immer noch 150 km/h fuhr er in Bietigheim-Bissingen auf der Stuttgarter Straße, um dort stark abzubremsen und in die Berliner Straße abzubiegen. Eine ihn verfolgende Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion hielt ihn schließlich in der Breslauer Straße an. Der 21-Jährige wird sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.

