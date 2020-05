Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Vaihingen an der Enz; Leichtverletzter Radfahrer in Sachsenheim; Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Rottenburg am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Fenster eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter trieb vergangene Woche, zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Freitag 06:30 Uhr, in der Schloßbergstraße in Vaihingen an der Enz sein Unwesen. Der Unbekannte schlug an einer Ausbildungswerkstätte ein Fenster ein und verschaffte sich so Zugang zum Inneren. Anschließend durchsuchte der Einbrecher die Räumlichkeiten und ließ einen Satz Schraubendreher sowie einen Akkuschrauber samt Zubehör im geringen Wert mitgehen. Die Schadenshöhe am beschädigten Fenster wurde auf rund 250 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Sachsenheim: 13-jähriger Junge leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montag einen 13-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 16:20 Uhr in Sachsenheim in einen Unfall verwickelt war. Entlang der Kleinsachsenheimer Straße befuhr der 13-Jährige mit einem Fahrrad einen Radweg. Als ein 54 Jahre alter Mann mit einem Jeep aus einem angrenzenden Grundstück auf die Kleinsachsenheimer Straße einfahren wollte, übersah er trotz des langsamen Vortastens den jungen Radler. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 13-Jährige flog in der Folge über seinen Lenker, stürzte auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen. Während am Auto kein Sachschaden entstand, beläuft sich der Sachschaden am Mountainbike auf etwa 200 Euro.

BAB 81 / Rottenburg am Neckar: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Aufgrund einer Vollsperrung des Schönbuchtunnels, bildete sich am Montag gegen 20:30 Uhr auf der BAB 81 in Richtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg, ein Rückstau. Ein 32 Jahre alter BMW-Lenker und ein 35-jähriger Honda-Lenker, die hintereinander den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn befuhren, erkannten das Stauende rechtzeitig und bremsten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 26-Jährige, die am Steuer eines Audi saß, bemerkte diesen Umstand mutmaßlich zu spät und krachte in den Honda. Der Honda wurde im weiteren Verlauf nach rechts abgewiesen und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Audi touchierte noch den BMW und kam schlussendlich zwischen den beiden anderen Verkehrsteilnehmern zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 26-jährige Fahrerin schwer verletzt. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber brachte die Frau schließlich in ein Krankenhaus. Der 32- und 35-jährige Fahrer sowie eine 35-jährige Honda-Mitfahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Alle drei Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr nach einer kurzen Vollsperrung auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Darüber hinaus waren Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Herrenberg mit Absperrwänden vor Ort und führten Reinigungsarbeiten durch.

