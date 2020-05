Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 30-Jähriger nach Unfallflucht ermittelt; Deckenpfronn: Sechs Pkw aufgebrochen

Leonberg-Eltingen: 30-Jähriger nach Unfallflucht ermittelt

Nachdem ein 30-Jähriger einen Verkehrsunfall im Bereich der Römerstraße und Neuköllner Straße in Leonberg-Eltingen verursacht hatte, konnte er durch die verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Leonberg noch am gleichen Abend ermittelt werden. Am Montag fuhr der 30-Jährige gegen 19:05 Uhr mit seinem VW T-Roc über die Römerstraße und wollte in die Neuköllner Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einer später festgestellten Alkoholisierung konnte er mit seinem Fahrzeug dem Fahrbahnverlauf nicht folgen und fuhr zunächst gegen einen Fahrbahnteiler, wobei der VW einen Platten am vorderen linken Reifen erlitt. Danach stieß der Wagen mit einem zweiten Fahrbahnteiler zusammen, hob leicht ab, fuhr über ein Gebüsch auf das Parkplatzgelände eines Hotels und prallte gegen einen dort abgestellten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf um circa zwei Meter nach vorne versetzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen der 30-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer ausgestiegen sein und den Schaden begutachtet haben. Danach setzten die beiden die Fahrt fort. Im Zuge der polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug und die beiden Personen in der Lobensteiner Straße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies auf eine Alkoholisierung des 30-Jährigen hin, weswegen er sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Nach einer ersten Begutachtung werden die verursachten Sachschäden bisher auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Deckenpfronn: Sechs Pkw aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte am Dienstag zwischen 0:30 Uhr und 4:30 Uhr in der Siemensstraße in Deckenpfronn die Seitenscheiben von sechs nebeneinander geparkten Pkws. Anschließend wurden bei allen Fahrzeugen die Handschuhfächer gewaltsam geöffnet und durchsucht. Die verursachten Sachschäden wurden auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Der Polizeiposten Gärtringen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter 07034 25390 zu melden.

