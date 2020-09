Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Vaihingen/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (11.09. bis 13.09.2020) in Wohnungen an der Goppeltstraße und dem Pfaffenwaldring eingebrochen. Beim Versuch, in Wohnungen an der Mönchhaldenstraße und der Grefstraße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Goppeltstraße stiegen die Einbrecher zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 15.40 Uhr, über ein offenbar gekipptes Fenster in die Wohnung, durchwühlten alle Zimmer und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Straße Pfaffenwaldring drückten die Täter zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag, 08.00 Uhr, ein offenbar ebenfalls gekipptes Fenster auf und stahlen ein Küchengerät, elektronische Geräte, eine Sonnenbrille und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Mönchhaldenstraße hörte ein 80 Jahre alter Bewohner am Freitagabend gegen 20.30 Uhr Knackgeräusche aus der Küche seiner Erdgeschosswohnung und stellte kurz darauf Hebelspuren am Fenster fest. Die Täter brachen ihr Vorhaben aus unbekannten Gründen ab und flüchteten unerkannt. An der Grefstraße lösten Einbrecher am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, beim Versuch eine Haustür aufzubrechen, den Alarm aus. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

