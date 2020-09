Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (12.09.2020) zwei Männer im Alter von 26 und 41 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße hochwertige Herrenpullover gestohlen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 19.00 Uhr das Geschäft und nahmen Pullover in verschiedenen Größen an sich. Teilweise verstauten sie das Diebesgut im Rucksack des 26-Jährigen, sein Komplize trug zwei Pullover unter seiner eigenen Kleidung. Hierfür riss er in einer Umkleidekabine die Sicherheitsetiketten gewaltsam von der Kleidung. Ein beschädigtes Kleidungsstück ließ er in der Kabine zurück. Noch bevor die Tatverdächtigen das Geschäft verließen, sprach sie ein Ladendetektiv an und übergab die beiden den alarmierten Polizeibeamten. Insgesamt sollen sie Pullover im Wert von rund 675 Euro eingesteckt haben. Der 26 Jahre alte libysche Tatverdächtige sowie sein 41 Jahre alter tunesischer Mittäter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die beiden Haftbefehle in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell